Zuhal Olcay ''Çok güzelsiniz'' diyen hayranına cevap verdi: Sadece güzel değil açım!

Zuhal Olcay, Florya'daki Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. Olcay muhteşem şarkılarını, benzersiz performansıyla kendisini dinlemeye ve izlemeye gelen dinleyicilerle birlikte söyledi.

ÖZEL DİYET UGULADI

Yaptığı özel bir diyetle kilo veren Zuhal Olcay'ın dinamik görüntüsü, sahne kostümlerine de yansıdı. Olcay, her 2 kostümünde de fitliğini gözler önüne sererek beli açık 2 kostüm tercih etti.

SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

Zuhal Olcay, "Çok güzelsiniz" yorumu yapan bir dinleyicisine "Sadece güzel değil bir de açım, rejim yapıyorum" deyince salon kahkahaya ve alkışa boğuldu.

