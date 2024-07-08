Zuhal Topal’dan havuz pozları. Las Vegas çıkarması

Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, 2008 yılında Korhan Saygıner'le nikâh masasına oturmuş, 2013'te Lina adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

TATİL KARELERİ GÜNDEM OLDU

Topal, 'Yemekteyiz' programının sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Tatilden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan ünlü ismin mayolu karesi dikkat çekti.

Topal'ın havuz başında siyah mayosu ile verdiği poz kısa sürede gündem oldu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabında 2.1 milyon takipçisi olan ünlü sunucunun, 'Ortaya karışık L.A. ve Las Vegas günler' notuyla paylaştığı gönderilerine sevenlerinden binlerce beğeni geldi.

YORUM YAĞDI

Zuhal Topal'a sosyal medyada; 'Nazar değmesin size Maşallah', 'Allah'ım yavrunuzla da birlikte hep uzun ömürlü ve mutlu olun.', 'Kızıyla kardeş gibi', 'Aşırı fit', 'Fiziği harika' gibi yorumlar geldi.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusu.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmakta.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Topal, kariyerine 1994 yılında başlamış ve birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştı.

"Sihirli Annem" dizisindeki "Suzan" karakteriyle tanınmış, daha sonra "Zuhal Topal'la İzdivaç" ve "Zuhal Topal'la Sofrada" gibi programları sunmuştu.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenmiş ve 2013 yılında Lina adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.