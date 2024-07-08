Zuhal Topal’dan havuz pozları. Las Vegas çıkarması

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Zuhal Topal’dan havuz pozları. Las Vegas çıkarması

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, sunduğu programın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Las Vegas'a giden ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, 2008 yılında Korhan Saygıner'le nikâh masasına oturmuş, 2013'te Lina adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

TATİL KARELERİ GÜNDEM OLDU

Topal, 'Yemekteyiz' programının sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Tatilden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan ünlü ismin mayolu karesi dikkat çekti.

Topal'ın havuz başında siyah mayosu ile verdiği poz kısa sürede gündem oldu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabında 2.1 milyon takipçisi olan ünlü sunucunun, 'Ortaya karışık L.A. ve Las Vegas günler' notuyla paylaştığı gönderilerine sevenlerinden binlerce beğeni geldi.

YORUM YAĞDI

Zuhal Topal'a sosyal medyada; 'Nazar değmesin size Maşallah', 'Allah'ım yavrunuzla da birlikte hep uzun ömürlü ve mutlu olun.', 'Kızıyla kardeş gibi', 'Aşırı fit', 'Fiziği harika' gibi yorumlar geldi.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusu.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmakta.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Topal, kariyerine 1994 yılında başlamış ve birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştı.

"Sihirli Annem" dizisindeki "Suzan" karakteriyle tanınmış, daha sonra "Zuhal Topal'la İzdivaç" ve "Zuhal Topal'la Sofrada" gibi programları sunmuştu.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenmiş ve 2013 yılında Lina adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

zuhal.jpg

ortaya-karisik-l-a-ve-las-vegas-gunleri-losangeles-lasvegas-vacation-4.jpg

ortaya-karisik-l-a-ve-las-vegas-gunleri-losangeles-lasvegas-vacation-3.jpg

ortaya-karisik-l-a-ve-las-vegas-gunleri-losangeles-lasvegas-vacation-1.jpg

ortaya-karisik-l-a-ve-las-vegas-gunleri-losangeles-lasvegas-vacation.jpg

İlgili Haberler
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı
Herkes pavyon dansı yaparken Zuhal Topal da Tanzanya'da Maasai dansı yaptı
Herkes pavyon dansı yaparken Zuhal Topal da Tanzanya'da Maasai dansı yaptı
Son Haberler
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü Gündem
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü
Almanya'da EURO 2024 depremi Spor
Almanya'da EURO 2024 depremi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi Ekonomi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü Dünya
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Spor
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu Magazin
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu
Kulak arkası neden peynir gibi kokar? Sağlık
Kulak arkası neden peynir gibi kokar?