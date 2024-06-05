Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı ‘Yemekteyiz’ programında tansiyon yükseldi. Üst üste konuşan ve tartışan yarışmacılara sinirlenen Topal, yerinden kalkarak masayı terk etti.

Zuhal Topal'ın sunuculuğuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in dün yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi.

Topal, üst üste konuşan yarışmacılara tepki göstererek masadan kalktı.

“SAYGINIZ YOK”

Defalarca kez uyarmasına rağmen yarışmacıların üst üste konuşmasına tartışmasına sinirlenen Topal, konuşurken lafının kesilmesiyle çılgına döndü.

Sinirden yerinden kalkarak masayı terk eden Topal, “Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok” diyerek bağırdı.

“İNSANI ÇILDIRTIYORSUNUZ”

Sakinleştikten sonra çekime devam eden Zuhal Topal şunları belirtti:

“Çok özür diliyorum seyircilerden fakat dayanamadım. Ben bir şey anlatırken hiç saygınız yok mu? Beni duymuyor musunuz, sizi uyarmıyorlar mı? Sizleri savunmak, programın selameti için konuşuyorum. Gerçekten insanı çıldırtıyorsunuz. Hiç saygınız yok. Ben 3 sezondur bunu başaramadım, seyircilerden bir kez daha özür diliyorum. Seyirciler 'durduramıyor musunuz, susturamıyor musunuz' diyorlar. Geldiğim son nokta bu. Burası ilkokul mu? Yaşını başını almış insanlarsınız. Birbirinizi dinlemek çok mu zor? Ben böyle bir tepki verecek biri değilim çıldırdım artık. Yarışmacılar mahcup bir duruma düşmesin diye görüntülerin bir kısmını yayınlamıyoruz. Bizim toplumumuzun sorunu bu zaten herkes üste çıkmak ve son sözü söylemek istiyor. Ekibime soru soruyorum ona bile müsaade etmiyorsunuz.”

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