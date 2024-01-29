Zuhal Topal'ın Afrika dansı ortalığı yaktı geçti

Ünlü sunucu gerek Yemekteyiz programındaki sohbetleri ile gerekse de sosyal medyadaki paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Afrika gezisinde deniz kenarındaki bikinili fotoğrafı ile gündem olan Topal şimdi de Afrika’nın yerel danslarından birisi olan Maasai dansı ile kendisinden söz ettiriyor.

Yerel halkla birlikte sahnede mini elbisesi ile Maasai dansını yapan Topal, bu anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Önce kapalı bir mekan içerisinde yerel halkın dans anlarını paylaşan Topal daha sonra kendisini de sahneye aldıklarını ve bundan dolayı korktuğunu esprili bir dil ile paylaştı.

Bir Afrikalı ile Maasai dansını karşılıklı oynayan Topal, adeta profesyonel eğitim almış gibi dans figürlerini sergiledi.

Topal’ın dansına ve fit duruşuna kullanıcılardan da övgüler yağdı.