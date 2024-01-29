Zuhal Topal'ın Afrika dansı ortalığı yaktı geçti

Abdullah İstenci
Zuhal Topal'ın Afrika dansı ortalığı yaktı geçti
Yemekteyiz programının güzel yüzü Zuhal Topal, Zanzibar’da yerel halkla birlikte yaptığı Maasai dansında ortalığı yaktı geçti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sunucu gerek Yemekteyiz programındaki sohbetleri ile gerekse de sosyal medyadaki paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Afrika gezisinde deniz kenarındaki bikinili fotoğrafı ile gündem olan Topal şimdi de Afrika’nın yerel danslarından birisi olan Maasai dansı ile kendisinden söz ettiriyor.

ekran-goruntusu-2024-01-29-092336.png

Yerel halkla birlikte sahnede mini elbisesi ile Maasai dansını yapan Topal, bu anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-01-29-092327.png

Önce kapalı bir mekan içerisinde yerel halkın dans anlarını paylaşan Topal daha sonra kendisini de sahneye aldıklarını ve bundan dolayı korktuğunu esprili bir dil ile paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-01-29-092307.png

Bir Afrikalı ile Maasai dansını karşılıklı oynayan Topal, adeta profesyonel eğitim almış gibi dans figürlerini sergiledi.

ekran-goruntusu-2024-01-29-092259.png

Topal’ın dansına ve fit duruşuna kullanıcılardan da övgüler yağdı.

ekran-goruntusu-2024-01-29-092242.png

ekran-goruntusu-2024-01-29-090325.png

Son Haberler
İki gün sonra neler olacak? Bu 4 burç zamanın durmasını isteyecek Gündem
İki gün sonra neler olacak? Bu 4 burç zamanın durmasını isteyecek
Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı Magazin
Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı
Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısı için herkes aynı şeyi söyledi Spor
Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısı için herkes aynı şeyi söyledi
Şeker hastalığında faydalıdır. Dizanteriye iyi geliyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Şeker hastalığında faydalıdır. Dizanteriye iyi geliyor. İşte o ot
Meteoroloji uyardı hazır olun geliyor. Bu sabah kar haritasında 'sarı alarm' sadece İstanbul için yandı Gündem
Meteoroloji uyardı hazır olun geliyor. Bu sabah kar haritasında 'sarı alarm' sadece İstanbul için yandı
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Reflü belirtileri neler? Reflü neden olur? Sağlık
Reflü belirtileri neler? Reflü neden olur?