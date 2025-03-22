Zülfü Livaneli, Saraçhane'den seslendi: Ey Özgürlük!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde de yüz binlerce yurttaş Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

Usta sanatçı Zülfü Livaneli de Saraçhane'ye gelerek şarkılarıyla destek verdi.

Livaneli Saraçhane'de toplanan yüzbinlerce kişiye önce Yiğidim Aslanım sonrasın da da Ey Özgürlük şarkılarını söyledi. Livaneli belediye binası önünde dayanışma için buluşanlarla birlikte şarkılarını söylerken şarkının bir yerinde 'Ekrem'mim aslanım orada yatıyor' diyerek şarkısını söyledi.

Saraçhane'de toplanan İmamoğlu'na destek vermek isteyen vatandaşlar şarkılara eşlik etti.