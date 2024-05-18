Zülfü Livaneli ‘Yargıtay Başkanı babamın makam aracına hiç binmedik’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf planını açıklamasıyla bir kez daha alevlenen devlet memurlarının lüks makam araçları tartışması üzerine, ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’nin sözleri bir kez daha gündem oldu.

Yazar Sunay Akın’ın hazırlayıp sunduğu “İşte O Çocuk” programına konuk olan Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Ömer Zülfü Livaneli, sanat ve kişisel yaşamına dair açıklamalarda bulundu.

Livaneli, Yargıtay Başkanı olan babası Mustafa Sabri Livanelioğlu’nun makam aracına hiç binmediğini ve aracın içini hiç görmediğini belirtti.

“Devlet memuru böyle olur” diyen Livaneli, makam arabasının babasını her akşam eve bıraktığını, evden babaannesine giderken otobüs kullandıklarını belirtti.

Livaneli, bunun kendilerine özel bir durum olmadığını, o dönem herkesin böyle yaptığını ifade etti.

ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?

20 Haziran 1946’da Konya’nın Ilgın ilçesinde doğan Ömer Zülfü Livaneli, Ankara Maarif Koleji’nde okuduktan sonra, Stockholm’de felsefe ve müzik eğitimi gördü.

Romanları 40 dilde yayımlanan, Harvard ve Princeton gibi saygın üniversitelerde konferanslar ve dersler veren yazar, 1972 yılında fikirlerinden dolayı askeri cezaevinde yattı, 11 yıl sürgünde yaşadı.

1996 yılında UNESCO tarafından Büyükelçilikle onurlandırılan Livaneli, 2016 yılında UNESCO elçiliğinden istifa etti. Livaneli ayrıca 2002-2006 yılları arasında TBMM’de ve Avrupa Konseyi’nde milletvekilliği görevini yürüttü.

Kitapları Türkiye ve dünyada en çok okunanlar arasında yer alan yazarın elde ettiği en büyük başarılar arasında; 1999 yılında San Remo’da En İyi Besteci Ödülü, Engereğin Gözündeki Kamaşma kitabı ile Balkan Edebiyat Ödülü, ABD’de Barnes & Noble Yeni Büyük Yazarların Keşfi Yarışması’nda finalist ödülü, İtalya ve Fransa’da Yılın Kitabı Ödülü yer alıyor.

ABD’de Missouri Üniversitesi'nde romanları ders kitabı olarak okutulan Livaneli’nin Arafat’ta Bir Çocuk adlı öykü kitabı, İsveç ve Alman televizyonları tarafından filme çekildi.