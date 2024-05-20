Zuma aday olamayacak

Yüksek Mahkeme'nin eski Başkan Jacob Zuma'nın adaylığını kabul etmemesinden sonra ülkedeki gerilimlerin artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2018 yılında başkanlıktan ayrılmak zorunda kalan Zuma'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile arası açıldı açıldıktan sonra adını ANC'nin silahlı kanadından alan uMkhonto we Sizwe (MK) adlı yeni bir partiden aday olacağını açıkladı.

Kamuoyu yoklamaları, 30 yıllık iktidardan sonra ANC'nin çoğunluğunun risk altında olduğunu ve MK'nin özellikle Zuma'nın popüler olduğu memleketi KwaZulu-Natal'da ANC için bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Anayasa mahkemesindeki dava, Mart ayında Güney Afrika seçim komisyonunun, anayasanın 12 ay veya daha uzun hapis cezasına çarptırılan kişilerin parlamentoda sandalye sahibi olmasını yasakladığı gerekçesiyle Zuma'yı diskalifiye etme kararından kaynaklanıyor. Zuma, 2021 yılında yolsuzluk soruşturmasına katılmadığı için 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.