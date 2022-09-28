Merkez Bankası'ndan kredilerin amacı dışında kullanımını önlemek için yeni hamle. Bankalara talimatlar iletildi

Merkez Bankası (TCMB) kredilerin fatura karşılığı kullandırılması uygulamasını yıl sonuna kadar kademeli olarak genişletirken kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı amaçlayan adımlar açıkladı. Reuters'a bilgi veren iki bankacı TCMB'nin bankalara, menkul kıymet tesisine ilişkin yeni bir uygulama talimatı ilettiğini belirttiler.

İlgili uygulama talimatı ile yapılan değişikliklerden öne çıkanlar şöyle:

TCMB esnaf, tarım, tüketici gibi krediler dışında kalan ve menkul kıymet tesisine tabi olmayan kredilerde kademeli olarak fatura karşılığı kullanıma geçiyor. Yatırım kredileri 1 Ekim, ihracat ve KOBİ'lerin yatırım dışındaki kredileri 29 ekim'den itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olacak.

Dijital kanallar vasıtasıyla kullanılan krediler 31 Aralık tarihinden itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olacak. TCMB, net ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat kredilerine ilişkin tanımlama getirerek kaynakların doğru yere yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımı durdurmayı amaçlıyor.

KUYUM HARCAMALARINA DA DEĞİŞİKLİK GETİRİLDİ

Kurumsal kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri TCMB'nin KOBİ ve esnaf kredilerine sağladığı muafiyet kapsamı dışına çıkarıldı. Kredi kartında kuyum hariç KOBİ/esnaf kredileri ile ihracat, yatırım, tarımsal ve tüketici kredileri 50,000 TL üzerinde olup harcama mukabili kullandırılmazsa menkul kıymet tesisine tabi olacak.