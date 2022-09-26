Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 12’ye düşürmesinden sonra dövizdeki hareket sürüyor.

"Merkez Bankası aslında talihsiz bir zamanda faiz indirimi yaptı." diyen Ekonomist Remzi Özdemir ise Merkezin faiz kararını ve piyasalardaki gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Amerika’nın faiz yükselttiği ve bütün dünya Merkez Bankaları’nın soluksuz artışa devam ettiği bir dönemde faiz indirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük.

Bu kötülük doları adım adım yukarı çekiyor. Dolara son 3 işlem gününde 3 milyar dolara yakın müdahale oldu. Aslında buna müdahale değil, yakma diyebiliriz.

3 milyarı anlamsız bir politika için kime ne için satıldığını maalesef bilemiyoruz.

Tüm bunlar doların fitilini ateşledi ve adım adım kur krizine doğru gidiyoruz.

Dolar endeksinin daha da yükselmesi Türkiye’yi ciddi anlamda sıkıntıya düşürecek.

Önümüzdeki günlerde doları bu kadar rahat kontrol altına alamayacağız.

Uluslararası Finans analisti Brooks, artık dolar için adil değerin 21 lira olduğunu söylüyor.

Bu rakamı bugün için yani olması gereken değeri söylüyor.

DÜNYA DEVİ EURO ÇÖKTÜ TL Mİ AYAKTA KALACAK?

Dünyanın en güçlü ekonomisi Avrupa’nın para birimi Euro adeta çöktü. Parite birin çok daha altına geliyor. Yine Kral-Kraliçe parası sterlin dolar karşısında hızla eriyor.

Peki bu ortamda TL ne yapacak?

Algı ile dünyanın en büyük ekonomisi gibi hikayelerle TL ne kadar koruyabilecek bu siyasi iktidar?

Elbette koruyamayacak. Korumuş olsaydı bu para 1 yıl önce 8 liraydı ve bugün 18.500 lira.

Bu arada geçen hafta dolar kıtlığından bahsetmiştim.

Aslında bu tüm dünyada olacak bir gelişme ama en çok bizi vuracak.

Nitekim nakit yani keş doların kral olduğu dönem başladı.

Bir süredir banka kuru ile Kapalıçarşı dolar kuru arasında fark oluşmaya başlamıştı.

Perşembe gününden sonra bu fark daha da açıldı.

Birileri sesiz sedasız Kapalıçarşı’dan fiziki dolar toplamaya başladı.

Bu rakamlara da yansıyor. Bankalarda bugün saat 12.00 surlarında dolar kuru 18.452 seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı’da 18,60 seviyesinde.

Eylül enflasyonu 3 Ekim Pazartesi açıklanacak. Eğer TUİK şapkadan fil çıkartmaz ise enflasyon yüksek gelecek ve Türk lirasındaki değer kaybı dünyayla birlikte hızlanabilir.

Çünkü Merkez Bankası Türk lirasının düşük faiz ile zırhını çıkarttı.”