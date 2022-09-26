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Dolar haftaya rekorla başladı. Flaş flaş

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar haftaya yeni rekorla başladı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 08:46
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Dolar haftaya rekorla başladı. Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti

Dolar haftaya rekorla başladı. Flaş flaş
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Dolar/TL kuru haftaya yeni rekorla başladı.

Geçen hafta Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18,41 lirayı gören dolar, yeni haftanın ilk gününde 18,44'ü görerek rekorunu yeniledi.

Geçen hafta Fed'in şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye'nin risk primi 781 baz puana yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde.

Euro/TL kuru 18 TL'nin de altına inerek 17,7482 TL'den yeni haftaya başlıyor. 

 

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