Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), eylül ayı toplantısı sonrasında aldığı, piyasaların merakla beklediği politika faiz oranı kararı açıklandı.

Toplantının özetinde, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 13’den yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir." denildi.

"REEL FAİZ GİTTİKÇE YÜKSELİYOR"

Politikyol'dan Murat Aksoy'un konuğu olan Bülent Arınç, burada Merkez Bankası'nın (MB) faiz kararını değerlendirdi. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"MB faizi düşürüyor ama politika faizini düşürüyor. Oysa piyasadaki reel faiz gittikçe yükseliyor. Bankaların uyguladığı faizler çok yüksek, dahası bankalar ev kredisi vermiyor.

Ben bunu Manisa’da yakınlarımdan biliyorum. Bankalar olağanüstü karlar ediyor ama halka kredi vermiyorlar. Esnafı bırakalım sanayide işi olanların da bankalardan çok büyük şikayeti var bu konuda. Gerçekten kredi faizleri çok yüksek ve alamıyorlar.

Politika faizini yüzde 19’dan başlayarak yüzde 12’ye indirmiş olmak nasıl bir olumlu etkisi olduğunu piyasada ben merak ediyorum. MB yetkilileri sorulduğu zaman belki bir cevap verecektir.

"FAİZ İNİNCE DOLAR VE ENFLASYON ARTIYOR"

Açıkçası ben faizlerin düşürülmesini değil bir-iki puan arttırılabileceğini düşünmüştüm. Çünkü faiz inince dolar artıyor, enflasyon artıyor. Bu adeta bileşik kaplar teorisi gibi. Biri düşünce diğer artıyor. Açıkçası önümüz kış ve Türkiye’nin nasıl etki edeceğini endişe ederek bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız bu konuda çok ısrarlı, bir bildiği vardır mutlaka diye düşünüyorum.