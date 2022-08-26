Stresle savaşmaya yardımcı olan 10 yiyecek

Ensonhaber’in haberine göre; Uygun miktarda stres örneğin, bir sınavdan önce konsantrasyona veya bir iş mülakatında faydalı enerji enerjiye yardımcı olduğu biliniyor. Bu durumlar pozitif stres veya östres olarak adlandırıldığı bildirildi.

Stres, vücudun her gün aldığı hem fiziksel hem de zihinsel sayısız uyaranlara uyumunu kolaylaştırabilen psikofiziksel bir durumdur ve her zaman olumsuz bir durum olmadığı vurgulandı.

Ancak, stresli durum uzun zaman sürdüğünde ve buna neden olan durumla başa çıkma yeteneği azaldığında durum olumsuza döner. Bu durumlarda, hücrelere ve dokulara zarar vererek aşırı yüklenmeye neden olan negatif stres ortaya çıkar.

Sağlıklı bir diyet stresle savaşmamıza yardımcı olabilir. Anksiyete, uykusuzluk ve ruh hali üzerinde olumlu etkisi olan yiyecekler vardır. Bu gıdalar, sinir sistemi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etki eden psikoaktif bir etkiye sahip olabilen bazı moleküller açısından zengindir.

Stres, vücudun her gün aldığı hem fiziksel hem de zihinsel sayısız uyaranlara uyumunu kolaylaştırabilen psikofiziksel bir durumdur ve her zaman olumsuz bir durum değildir.

İşte diyete dahil edilmesi gereken stres önleyici 10 yiyecek…

1. Bitter çikolata

2. Antep fıstığı

3. Ispanak

4. Somon

5. Yoğurt

6. Muz

7. Biber

8. Hindi

9. Badem

10. Tam buğday unu