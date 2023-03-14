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Balıkesir'de askerlere FETÖ operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. . 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerden 5'inin muvazzaf astsubay, 6'sının kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:56
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Balıkesir'de askerlere FETÖ operasyonu

Balıkesir'de askerlere FETÖ operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ankesör/kontörlü telefon kayıtları ve örgütle irtibatlı olduklarına dair çeşitli beyanlar bulunduğu tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 

Balıkesir merkezli 3 ilde (Ankara, Balıkesir, Çankırı) toplam 16 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerden 5'inin muvazzaf astsubay, 6'sının kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

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