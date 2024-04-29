İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu saat 19.00’da Habertürk’te

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Dervişoğlu’nun Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayacağı canlı yayın bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

İYİ Parti’nin 2 gün önce gerçekleşen olağanüstü kurultayında Müsavat Dervişoğlu seçimin üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilmişti.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi Samsun’da bitirdi.



Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.



1991 yılından itibaren İzmir’de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

Dervişoğlu, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Dervişoğlu İYİ Parti’de ayrıca Grup Başkanvekilliği görevi de yaptı.