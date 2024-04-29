Enes Ünal altın buldu

Kaynak: AA
Enes Ünal altın buldu
Bournemouth, Enes Ünal'ın birer gol ve asistle oynadığı maçta Brighton'ı farklı mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ın birer gol ve asistle oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 yendi.

Milli yıldızımız Bournemouth'a altın deerinde 3 puanı getirdi.

Premier Lig'in 35. haftasında Brighton'ı ağırlayan Bournemouth, 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gollerle galip geldi.

Takımının ikinci golünü kaydeden ve birinci golde asist yapan Enes, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika süre aldı. Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

Bu sonuçla 48 puana yükselen Bournemouth, 10. sırada yer aldı. Brighton ise 44 puanla 12. sırada kaldı.

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