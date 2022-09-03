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  • Oyuncu Mine Tugay kaza geçirdi. ''Başımda kask olmasa sonuç daha da kötü olacaktı''

Oyuncu Mine Tugay kaza geçirdi. ''Başımda kask olmasa sonuç daha da kötü olacaktı''

Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mine Tugay, takipçilerine uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Galeri Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:31
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:02
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine gibi dizi projelerinde yer alan oyuncu Mine Tugay, son zamanların konuşulan isimlerinin başında geliyor.

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Her yaptığıyla olay olan Tugay bu defa sevenlerini üzen haber ile gündeme geldi.

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Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi.

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Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, 'Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın.' dedi.

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Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

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Tugay ise o mesajlara, 'Geçmiş olsun mesajlarınıza çok teşekkür ederim.' şeklinde karşılık verdi.

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44 yaşındaki Mine Tugay Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna rolü ile tanındı.

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Yıllar içerisinde birçok dizi, film projesiyle ekranlara gelen Tugay'ın, oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.

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Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru cevap etkinliği düzenlemişti. Bir takipçisi güzel oyuncuya, “Yasak Elma’da oyna” diye yazdı.

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Mine Tugay, takipçisine “'Ya çok seviyorum böyle, oyuncuları belli projelerde görmek istiyorsunuz, anlıyorum bunu. Çok da güzel bir iş bu arada. Öyle bir rol olursa neden olmasın?' sözleriyle yanıt vermişti.

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Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

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İşte öne çıkan bazı kareler...

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