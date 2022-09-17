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Mine Tugay çocuk itirafıyla dikkat çekti

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde yer alarak Neval karakterine hayat veren Mine Tugay (44), sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Tugay bu kez bebek itirafıyla gündem oldu. 

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:41
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Oyuncu Mine Tugay çocuk itirafıyla şaşırttı! "30'lu yaşlarımda..."

Mine Tugay çocuk itirafıyla dikkat çekti
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Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram’da paylaştığı fotoğraflara sık sık magazin  gündeminde yer alıyor. 

Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde yer alarak Neval karakterine hayat veren Mine Tugay, takipçilerinin sorduğu soruları sosyal medya üzerinden cevapladı.

Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, yaptığı çocuk itirafıyla gözleri üzerine çekti.

"30'LU YAŞLARIMDA ÇOK İSTEDİĞİM BİR DÖNEM OLDU"

44 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen "Bence sen hiç çocuk sahibi olmayı istememişsindir" yorumuna yanıt vererek bir dönem çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

"Bence ile başlayıp karşı taraf hakkında fikir sahibi olan cümleler genellikle yanlış oluyor." diyen Tugay, şunları söyledi: "Ben bunu bir soru olarak alıyorum. 30'lu yaşlarımda çok istediğim bir dönem oldu. Hormonlarımdan dolayı. Ama evet, öyle çok çocuk isteyen biri değilim." 
 

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