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  • Erkek takipçisinden geldiğini söyledi. Mine Tugay ''böyle sorular sorulmaz'' dedi

Erkek takipçisinden geldiğini söyledi. Mine Tugay ''böyle sorular sorulmaz'' dedi

Oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Tugay pek çok soruya içtenlikle yanıt verirken erkek bir takipçisinden gelen soruya tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 22:44
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Mine Tugay erkek takipçisinden gelen soruya tepki gösterdi

Erkek takipçisinden geldiğini söyledi. Mine Tugay ''böyle sorular sorulmaz'' dedi
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve birbirinden çekici karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Mine Tugay bu defa sevenlerinden gelen sorulara yanıt verdi.
 
Güzellik önerilerinden neden uzun zamandır ekranlarda olmadığına dair soruları yanıtlayan Tugay, erkek bir takipçisinden gelen 'Neden bu yaşa kadar evlenmediniz? 35 yaşından sonraki doğumlarda düşük riskinin 4 kat fazla olduğunu biliyor musunuz?' şeklindeki soruya dikkat çeken bir tepki verdi.
 
"BÖYLE SORULAR SORULMAZ"
 
Tugay bu sorunun bir erkek tarafından geldiğini söyleyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
 
"Bunu bir beyefendi sormuş yanlış anlamayın ama bir kadına neden evlenmedin neden evlendin, boşandın gibi sorular sorulmaz. Adap meselesidir bence... Düşük riski filan demişsiniz belki çocuk istemiyorum belki çocuğum olmuyor yani böyle sorular sorulmaz. Yanlış anlamayın ama sorulmaz."
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