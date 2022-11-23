23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.

Galeri Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:11
Takip Et
1/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

2/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Şarkıcı Hadise'nin, o dönem en yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş boşanmadan önce Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin, Reza Zarab’la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.

3/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’la 11 yıllık evliliği O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti.

4/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Geçen yıl Nisan ayında Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı.

5/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti.

6/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

O dönem Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hadise, sosyal medya hesaplarından bir dönem en yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.

7/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.

8/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

REZA ZARRAB: BENİ DE KENDİNİ DE BİTİRDİN…Hürriyet’in haberine göre dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın Hadiseye gönderdiği mesajda, “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği belirtildi.

9/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

“Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan’ı rahatlatmak için yaptım” diyen Hadise, sözlerine şöyle devam etti.

10/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

“Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma..'

11/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı belirtildi.

12/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Hatta ikilinin Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasına girdiği ileri sürüldü.

13/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Ebru Gündeş, Hadise ile yasak aşk iddialarının ortaya çıkmasının ardından, Reza Zarrab'a boşanma davası açmıştı.

14/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

Öte yandan şarkıcı Hadise, önceki gün Reza Zarrab'la ilişkisi olduğunu ileri süren Seren Serengil'e cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı.

15/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

“Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM.Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de.Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var!Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim.Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum.Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana YİNE kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım.Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ! Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Burdan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir.Saygılarımla.

16/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

17/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

18/18
Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim
﻿Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim
﻿Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı
﻿Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı
﻿Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı
﻿Senegal sahada kaybetti sosyal medyada kazandı
﻿Senegal sahada kaybetti sosyal medyada kazandı
﻿Senegal sahada kaybetti sosyal medyada kazandı
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
﻿Şehir merkezine inen domuzlar görüntülendi
﻿Şehir merkezine inen domuzlar görüntülendi
﻿Şehir merkezine inen domuzlar görüntülendi
﻿Armağan Çağlayan'dan üzen haber. Kansere yakalandığını duyurdu
﻿Armağan Çağlayan'dan üzen haber. Kansere yakalandığını duyurdu
﻿Armağan Çağlayan'dan üzen haber. Kansere yakalandığını duyurdu
﻿Katar'da Dünya Kupası açılışında develi askerler protokolü bekledi
﻿Katar'da Dünya Kupası açılışında develi askerler protokolü bekledi
﻿Katar'da Dünya Kupası açılışında develi askerler protokolü bekledi
﻿Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude ortalığı yaktı geçti. Mini elbisesiyle adeta şov yaptı
﻿Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude ortalığı yaktı geçti. Mini elbisesiyle adeta şov yaptı
﻿Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude ortalığı yaktı geçti. Mini elbisesiyle adeta şov yaptı
﻿Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri belli oldu Rekor rakamla birinci sırayı alan ünlü kim
﻿Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri belli oldu Rekor rakamla birinci sırayı alan ünlü kim
﻿Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri belli oldu Rekor rakamla birinci sırayı alan ünlü kim
﻿Ece Seçkin cesur pozlarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcıya beğeni yağdı
﻿Ece Seçkin cesur pozlarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcıya beğeni yağdı
﻿Ece Seçkin cesur pozlarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcıya beğeni yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.