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Bilim insanları açıkladı. Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

Yapılan bir çalışma, sıcak içecek tüketen kişilerin yemek borusu kanseri riskinin, tüketmeyenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu bulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 09:28
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Bilim insanları açıkladı. Sıcak kahve veya çay içmek yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor

Bilim insanları açıkladı. Bu alışkanlık yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırıyor
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Habertürk’ün haberine göre; Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sıcak kahve veya çay içmek yemek borusu kanseri riskini neredeyse üç katına çıkardığı bildirildi.

İngiltere’de yapılan bir çalışma, sıcak içecek tüketen kişilerin gırtlak kanseri riskinin, içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğunu bulduğu ifade edildi.
Yarım milyondan fazla insandan elde edilen veriler, diğer kişilerden daha fazla kahve içenlere ve kanser risklerine baktı.

Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bulgular, kahve tüketiminin yemek borusu dışında herhangi bir kanser riskini artırmadığını gösteriyor.
İngiltere'de yılda yaklaşık 10 bin kişiye özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konuyor. Son bulgular ise, bir kişinin sıcak içecekleri tüketmeyi bırakarak riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın yazarı Dr. Stephen Burgess, The Telegraph'a yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Baktığımız genetik puanın kahve içmeye yatkınlığı artırdığını biliyoruz, ancak aynı zamanda daha fazla çay içme eğilimini de artırıyor.”

Kahve ve çay içme olasılığı en yüksek olan kişilerin yemek borusu kanseri riskinin içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğu bulundu. Ancak araştırma, katılımcılara kahvelerini “ılık”, “sıcak” veya “çok sıcak” olarak nasıl sevdiklerini de sordu.

Buna göre ılık bir demleme tercih edenlerin kahve içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında olduğu, “sıcak” tercih edenlerin 5,5 kat, “çok sıcak” tercih edenlerin ise 4,1 kat daha fazla risk taşıdığı tespit edildi.

Ekip, kişinin ne kadar kahve tükettiğine dair veri toplamadı, bu nedenle sıcak içeceklerin hacminin daha yüksek riskle bağlantılı olup olmadığı belirtilemiyor.

TERMAL YARALANMA' EN MAKUL NEDEN

Ancak araştırmacılar, kahveden kaynaklanan diğer kanser riskinde artış olmamasına rağmen, en olası açıklamanın sıcak içeceklerin ısısının boğaza zarar vererek tehlikeli hücre oluşumu riskini artırdığını söylüyor.

Dr. Burgess, "Termal hasarın en makul hipotez olduğu görülüyor ve bu, çay içip de kahve içmeyenlerde de etki kanıtlarını neden gördüğümüzü açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Bunun insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demek olduğunu söylemek mantıksız olur.

Burgess, buna göre insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demenin mantıksız olduğunu dile getirdi ve ekledi:
"Bana göre kahve veya kafeinle ilgili herhangi bir şeyden ziyade termal yaralanma gibi görünüyor. Kahveyi çok yüksek sıcaklıkta içmekten kaçınmak gerçekten sonuçtur."

Araştırmaya katılan Karolinska Enstitüsü'nden epidemiyolog Dr. Susanna Larsson, "Bulgularımız, kahve tüketiminin yaygın kanser riski üzerinde nötr bir etkisi olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor" dedi.

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