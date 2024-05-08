Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular hakkında flaş iddia

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı.
Alınan beraberlik sonrası Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de şampiyonluk ihtimali mucizelere kalırken Rıdvan Dilmen’den flaş bir açıklama geldi.
Oynanan oyunun zayıflığını eleştiren Rıdvan Dilmen bu performansın arında oyunculardaki umutsuzluk olduğunu söyledi.
İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:
"Bu güçsüzlüğün fizik kondisyondan değil inançsızlıktan geldiğini düşünüyorum"
"Ben Fenerbahçeli futbolcuların bu işin artık olmayacağı şeklinde düşünceye kapıldığını, oyuncu grubunun artık havlu attığını, şampiyonluğa inancın azaldığını gördüm"