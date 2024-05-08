13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü

13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü
Kaynak: DHA
Batman'da bir büfenin önünde bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğunu büfe sahibi "Burada bekleme" diyerek darp etti. Kız çocuğunun tekme tokat dövüldüğü anlar kameralara yansıdı.
1/6
13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü 1

Batman'da 52 yaşındaki büfe sahibi M.E., büfenin yanındaki kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat döverek darp etti.

2/6
13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü 2

Kız çocuğunun darp edildiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alındı.

3/6
13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü 3

EV HAPSİ VERİLDİ

Yaşanan tartışmadan sonra M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darp ederken, yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla şahsın elinden alındı.

4/6
13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü 4

Olay sonrası darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.

5/6
13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü 5

Bir suç kaydı olduğu ortaya çıkan M.E., işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı.

6/6
13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet Burada duramazsın dedi tekme tokat dövdü 6
Bunlar da İlginizi Çekebilir
En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor!
En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor!
İllere göre en çok kullanılan isimler. Hangi ismi hangi il daha çok veriyor
İllere göre en çok kullanılan isimler. Hangi ismi hangi il daha çok veriyor
İşçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
İşçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu
Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu
Ucuz uçak biletini nasıl alırsınız?
Ucuz uçak biletini nasıl alırsınız?
Gaziantep’ten yürek yakan fotoğraf! Yan yana toprağa verildiler
Gaziantep’ten yürek yakan fotoğraf! Yan yana toprağa verildiler