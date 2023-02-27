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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 5.051,59 puana geriledi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,15 puan değer kaybederek 5.051,59'a indi. Toplam işlem hacmi 34,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 3,19 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalarla küresel piyasaların haftanın ilk gününde dalgalı bir seyir izlediğini söyledi.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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