Balıkesir’de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA
Balıkesir’de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir’in Altıeylül bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 42 yaşındaki sürücü Mustafa Dağ yaşamını yitirdi ve 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Balıkesir Üniversitesi yakınlarındaki kavşakta gerçekleşti. 25 yaşındaki Z.A.E’nin kullandığı 35 ARL 888 plakalı araç ile Mustafa Dağ’ın yönetimindeki 10 UF 635 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucu her iki araç da yoldan savruldu ve çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada, sürücü Mustafa Dağ ve araçtaki A.B. (70), N.K. (40), İ.B. (70) ile diğer aracın sürücüsü Z.A.E ve yolcu A.A.S. yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla taşındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Dağ kurtarılamadı. A.B., N.K. ve İ.B.'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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