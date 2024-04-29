Annenin çocukluklarına yaptığı şaka izleyenleri güldürdü

Bir annenin çocuklarına yaptığı eğlenceli şaka, keyifli anlara sahne oldu. Kahvaltı masasına oturan çocuklar, annelerinin hazırladığı krepleri yemek isterken, beklenmedik bir sürprizle karşılaştılar. Anne, krep görünümlü kağıtları tabağa yerleştirerek çocuklarına şaka yapmak istedi. İlk bakışta gerçek sandıkları kreplerin kağıt olduğunu fark eden çocukların şaşkın ve şaşırtıcı tepkileri izleyenleri gülme krizine soktu. Annelerin neşeli şakası, masadaki kahvaltıya farklı bir renk kattı ve çocukların yüzlerinde tebessümlere sebep oldu. Sosyal medyada da hızla yayılan bu eğlenceli şaka, binlerce kişi tarafından beğenildi.