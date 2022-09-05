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Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu. Doğum anını paylaştı 

2019 yılında Ali Güven ile evlenen ve Ali isminde bir oğlu olan oyuncu Seda Güven ikinci kez anne oldu. Doğum sürecini anlatan Güven "İkinci doğum daha kısa sürüyormuş, doğru ama benim bebek biraz iri gelince son düzlükte bir zorlanmalar oldu. Kucağına alınca her şeyi unutuyorsun" dedi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:37
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Doğum anını paylaştı! Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu.

Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu. Doğum anını paylaştı 
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2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Güven ikinci bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getiren ünlü oyuncu 21 Ağustos'ta da kızını kucağına aldı. Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Güven, yaşadıklarını anlattı.

Instagram hesabından doğum anına ait fotoğrafları paylaşan Güven duygularını şu sözlerle ifade etti:

 "21.08.2022 23.56O zaman biraz doğum...Birinci fotoğrafta 'son bir ıkın geliyor ha gayret' motivasyonu eşliğinde ikna olmaya çalışırken tüm ciddiyetimle...Sırasıyla an be an fotoğrafları sıralıyorum minnetlerimi sunarak.

Canım doktorum... Kafamdaki her soruyu, sorunu küçücük hale getiren bir o kadar da her düşüncemin yanında duran destekleyen en büyük şansım. Yiğit Ali ve Adel'in doğduğu güven dolu şefkatli eller...Canım arkadaşım, destekçim Özlem İncesu Güveli var bir de hep yanımda. Elimi tutan, tüm sancı sürecinde bana bedenen ve ruhen müthiş iyi gelen ve kendime, bedenime güvenmemi sağlayan ve acılar içinde bile beni güldüren.(Normal doğumun kolaylığıyla ilgili birkaç yalanı dışında iyi kız aslında) Bu arada ikinci doğum daha kısa sürüyormuş... Doğru ama benim bebe biraz iri gelince son düzlükte bir zorlanmalar oldu... Ama kucağına alınca her şeyi unutuyorsun.

Bir de canım kocam var her an elimi sımsıkı tutup Özlem'le takım halinde beni kolay doğuma hazırlayan. Ali de baya tecrübelendi şaka maka bir doulacık (doğumda anneye eşlik eden, destek olan kişi) oldu başımıza! (Bir o eksikti zaten beceremediği) Bir de ebemiz Emine vardı ki, özverili bilgisi ve şefkatiyle işini yapan. Geriye iki çocuklu ben kaldı... Ben mi? Ben iyiyim ya merak etmeyin."

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