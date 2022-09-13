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Bu ilçede 2 yıldır bebek doğmuyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2 yıldır bebek doğumu yapılmadığı ortaya çıktı. Alaplı Devlet Hastanesi’nde Kadın Doğum doktorunun bulunmasına rağmen hamile kadınların Ereğli'deki hastanelere gönderildiği açıklandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:43
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 12:41
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yıldır bebek doğmuyor

Bu ilçede 2 yıldır bebek doğmuyor
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46 bin nüfuslu 446 kayıtlı aile hekimlerinin takibine göre Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 2 yıldır doğum yapılmıyor. Alaplı Devlet Hastanesi’nde Kadın Doğum doktorunun bulunmasına rağmen aileler doğum için Ereğli’de bulunan hastanelere gidiyor. İlçede 2 yıldır nüfus bilgi kaydında doğum yeri Alaplı yazan bebeğin olmadığı açıklandı.

On gün önce doğum yapan Feride Kocman adlı vatandaş konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında "On gün önce doğum yaptım. Doğum yapmadan önce doğum doktoruna gittim ve burada doğum yapabilir miyim diye sordum. Doktor bana ‘Ereğli’de kendi doktorunda doğum yaparsın sonrasında bende seni kontrol ederim.’ dedi. Ben de Ereğli’de doğum yaptım. Ancak Ereğli’de de bana, ‘Alaplı Devlet Hastanesinde doğum yapılıyor’ dediler. Bende anlamadım” dedi.

Yine Ereğli’de doğum yapan başka bir kadın olan Sevim Açıkgöz ise doğumların Alaplı’da yapılmasını istedi.

(Kaynak: İHA)

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Insan
13.09.2022 12:51
Doguma memlekete gidiyorlar bircok yerde tayip de torununu memleketi alABD dogum yaptirdiki abd vatandasligi garanti olsun  
 
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