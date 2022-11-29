Aylin Coşkun’a babasından 1 milyon dolarlık şantaj: Evini yakarım, hayatını…
Aylin Coşkun’a babasından 1 milyon dolarlık şantaj: Evini yakarım, hayatını…
Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm ihtiyaçlarını karşıladığı babası Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrenince maddi desteği kesti. Bu duruma kızan babası, iddiaya göre "Sana iftira atarım, evini yakarım" diye şantaj yaparak kızından 1 milyon dolar istedi. Bunu üzerine ünlü şarkıcı babası ile ilgili suç duyurusunda bulunurken elinde ses kayıtlarının olduğu iddia edildi.
Medyaradar.com'un haberine göre ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm bakım ve masraflarını karşıladığı İzmir'de yaşayan babası Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrendiğince maddi ve manevi desteği kesti.
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Buna kızan babasının, ünlü şarkıcıyı tehdit ederek 1 milyon dolar para istediği iddia edildi.
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Aylin Coşkun'un ihbarı üzerine savcılık baba hakkında soruşturma başlattı.
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Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yılı aşkın süredir babası Yusuf Girgin'in tüm bakım ve masraflarını karşılıyordu.
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İzmir'deki evinde ikamet eden babasının hastane masraflarını dahil karşılayan genç şarkıcı, iddiaya göre babasının gizli bir şekilde yıllar önce evlendiğini öğrendi.
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1 MİLYON DOLARLIK ŞANTAJBunun üzerine babasının kullanımına tahsis ettiği kredi kartını kapattıran Coşkun, babasının tehditlerine maruz kalmaya başladı.
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Yine iddiaya göre, babası genç şarkıcının magazin hayatını karartmakla evlilik hayatını ise bitirmekle tehdit ederken Coşkun, babasının yaşadığı evi terk etmesini istedi.
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Bununla birlikte daha fazla öfkelenen baba Girgin, evi yakmakla tehdit edip, basının karşısına çıkıp kızına iftira atacağını söyledi ve 1 milyon dolar para istedi.
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Babasının tehditlerine maruz kaldığını söyleyen ünlü şarkıcı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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Coşkun ifadesinde, babasının şantaj ve tehditlerine dair mesaj ve ses kayıtları olduğunu belirtti.