Aylin Coşkun’a babasından 1 milyon dolarlık şantaj: Evini yakarım, hayatını…

Medyaradar.com'un haberine göre ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm bakım ve masraflarını karşıladığı İzmir'de yaşayan babası Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrendiğince maddi ve manevi desteği kesti.