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Aylin Coşkun'dan düğün takısı itirafı: Takmayın diye...

Şarkıcı Aylin Coşkun katıldığı bir programda düğünlerde yapılan takı törenine değinerek kendi fikrini beyan etti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 19:05
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Şarkıcı Aylin Coşkun düğünlerdeki takı merasimleri için bakın ne dedi?

Aylin Coşkun'dan düğün takısı itirafı: Takmayın diye...
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17 yıllık sevgilisiyle dünyae vine giren Aylin Coşkun önceki gün katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

4 yıl önceki düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun şu ifadeleri kullandı "Takı töreni bana varoş geliyor. Öyle bir tip değilim… 'Takmayın' diye küfür ediyorum"

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