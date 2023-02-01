Aylin Coşkun'dan düğün takısı itirafı: Takmayın diye...

17 yıllık sevgilisiyle dünyae vine giren Aylin Coşkun önceki gün katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
4 yıl önceki düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun şu ifadeleri kullandı "Takı töreni bana varoş geliyor. Öyle bir tip değilim… 'Takmayın' diye küfür ediyorum"
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