Aylin Coşkun'dan düğün takısı itirafı: Takmayın diye...

17 yıllık sevgilisiyle dünyae vine giren Aylin Coşkun önceki gün katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

4 yıl önceki düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun şu ifadeleri kullandı "Takı töreni bana varoş geliyor. Öyle bir tip değilim… 'Takmayın' diye küfür ediyorum"