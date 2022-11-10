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  • Gülşen Bubikoğlu'nun damadı ünlü gazeteci çıktı. Görenler şaşkına döndü

Gülşen Bubikoğlu'nun damadı ünlü gazeteci çıktı. Görenler şaşkına döndü

Sinema dünyasına eşi Türker İnanoğlu ile başlayan Gülşen Bubikoğlu'nun damadını gören şaşkına döndü. Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep'in eşi ünlü gazeteci çıktı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:00
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. Görenler şaşkına döndü. Gülşen Bubikoğlu'nun damadı ünlü gazeteci çıktı

Gülşen Bubikoğlu'nun damadı ünlü gazeteci çıktı. Görenler şaşkına döndü
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Yeşilçam sinemasında güzelliğiyle yıllarca konuşulan Gülşen Bubikoğlu, sinemaya eşi Türker İnanoğlu ile başladı. Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Zeynep İnanoğlu'nun kiminle evli olduğunu duyan şaşkına döndü.

1974 yılında yapımcısı ve erkek arkadaşı olan Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında kızları Zeynep İnanoğlu’nu dünyaya getirdi.

Yeşilçam'ın güzelinin kızı ünlü gazeteciyle evliymiş..Gülşen Bubikoğlu'nun damadı ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir çıktı.

Zeynep İnanoğlu ile Cüneyt Özdemir, 2011 yılında dünyaevine girdi.Gülşen Bubikoğlu, kızının evliliğinin ardından 2012 yılında Ali Mavi Özdemir sayesinde 'anneanne' oldu.

 

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