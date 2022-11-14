14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Medya Polemik
  • >
  • "Sektörden dışlandık" diyen Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te program yaptığı ortaya çıktı

"Sektörden dışlandık" diyen Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te program yaptığı ortaya çıktı

Gazeteci Ünsal Ünlü, Gazeteci Cüneyt Özdemir’e çok konuşulan bir tepki gösterdi. Ünlü, Özdemir için “Sektörden dışlandık diye zırlayarak yalan söyleyen” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:19
Takip Et

"Sektörden dışlandık" diyen Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te program yaptığı ortaya çıktı. Ünsal Ünlü promosyoncu diyerek açıkladı

''Sektörden dışlandık'' diyen Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te program yaptığı ortaya çıktı
+
Aa
-

Gazeteci Ünsal Ünlü, Cüneyt Özdemir’in birkaç gün önce söylediği “Arkaik, loser adamlardan gazetecilik dersi alıyoruz! Nasıl bir medya kurduğumuzu anlamaları en az 10 yıl sürer… Reklam alıyoruz ve alacağız. Patronun gerçek gazeteciler olduğu medyayı tam da böyle kuracağız. Bunlara da inat kuracağız” sözlerini hatırlatarak Özdemir’e tepki gösterdi.

Özdemir, kendi Youtube hesabında çektiği videolarla gazetecilik yaptığını ve ulusal medya tarafından dışlandığını söylediği videoyu paylaştı.

Ünsal Ünlü ise, Özdemir’in her Cumartesi CNN Türk’te 5N1K programını yaptığını söyleyerek “Sektörden dışlandık diye zırlayarak yalan söyleyen promosyoncunun programı bugün saat 17'de CNN Türk'te. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
2
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
3
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
6
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
7
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.