''Sektörden dışlandık'' diyen Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te program yaptığı ortaya çıktı

Gazeteci Ünsal Ünlü, Cüneyt Özdemir’in birkaç gün önce söylediği “Arkaik, loser adamlardan gazetecilik dersi alıyoruz! Nasıl bir medya kurduğumuzu anlamaları en az 10 yıl sürer… Reklam alıyoruz ve alacağız. Patronun gerçek gazeteciler olduğu medyayı tam da böyle kuracağız. Bunlara da inat kuracağız” sözlerini hatırlatarak Özdemir’e tepki gösterdi.

Özdemir, kendi Youtube hesabında çektiği videolarla gazetecilik yaptığını ve ulusal medya tarafından dışlandığını söylediği videoyu paylaştı.

Ünsal Ünlü ise, Özdemir’in her Cumartesi CNN Türk’te 5N1K programını yaptığını söyleyerek “Sektörden dışlandık diye zırlayarak yalan söyleyen promosyoncunun programı bugün saat 17'de CNN Türk'te. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?” ifadeleriyle tepki gösterdi.