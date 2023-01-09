Altında yeni haftada yeni rekor. Gram Altın 1133

Gram altın, 1.133 liradan işlem görüyor. Gram altın, yeni yılın ilk haftasını 1.122 liradan tamamlamıştı.Çeyrek altın, 1.877 lira seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 3.774 liradan fiyatlanıyor.
Çeyrek altın, cuma gününü 1835 liradan noktalamıştı. Yarım altın, geçen haftayı 3671 liradan tamamlamıştı.
Önceki kapanışı 7321 lira olan cumhuriyet altını ise 7.517 liradan satılıyor.
Ons altın ise 1879 dolar. Ons altının önceki kapanışı 1865 dolar seviyesiydi.
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