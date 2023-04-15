Balda tehlike çanları çalıyor. Sahtecilik önlenmezse yasaklanabilir

Dünya Gazetesi'nden Emel Yiğit'in hazırladığı habere göre, Türkiye’nin kara listede olduğunu söyleyen Balparmak Başkanı Özen Altıparmak, “Türkiye bir bal ülkesi deniyor. ama değil. Türkiye sahte bal cenneti. Bunun önlemini alamazsak bu yılsonuna kadar Türkiye balının Avrupa’ya ihracatı engellenebilir” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ İDDİA

Esmer pirinç şurubundan çok tağşiş yapıldığını belirten Altıparmak, “Firmanın adı da belli herkes de bunu biliyor ama önlem alınmıyor.

Bunlar bir de ihracat yapıyor. İhracat yaptığı ülkeler de tağşişi bulamıyor. Bizim bulduğumuz metot sayesinde esmer pirinç şurubundan tağşişi yapan 15 firmanın 14’ü yakalandı. Şimdi ben bir metot buldum, bizim ülkemizdeki biri sahte balı Avrupa’ya ihraç ediyor, alan firmalar balı laboratuvarlarda anlayamadığı için kabul ediyorlar ama analiz metotlarını bizden öğrendikten sonra yine Türkiye’den giden sahte ürünler engelleniyor. Bunu biz sağladık” dedi.

300 KİLO ANZER BALI ÇIKIYOR 30 TON SATILIYOR

Konunun özetini Özen Altıparmak şöyle açıkladı:“300 kilo Anzer balı çıkıyor 30 ton satılıyor” Balda sahteciliğin sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu kaydeden Altıparmak, en küçük tağşiş yöntemlerini bile arayıp bulmaya çalıştıklarını, bal paketleyici firmaların içinde böyle bir laboratuvara sahip tek firma olduklarını vurguladı.