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Mantar zehirlenmelerine dikkat. Mantar yiyeceklere uzmanı bunları önerdi

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:26
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Mantar yiyeceklere uzmanı bunları önerdi. Mantar zehirlenmelerine dikkat

Mantar zehirlenmelerine dikkat. Mantar yiyeceklere uzmanı bunları önerdi
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İHA’nın haberine göre; Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, mantar zehirlenmesinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında arttığını belirterek şunları söyledi: “Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir”

Dr. Aralan, mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

“Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Mantar zehirlenmesinin ilk bulguları; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır”

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