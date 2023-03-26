2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu

Öncelikle Nisan ayında Güneş Koç burcunda olacak ve bu, doğum gününüzü kutlayanlar için bir canlılık ve enerji kaynağı sağlayacaktır. Ayrıca, Venüs de Nisan ayında Koç burcunda olacak, bu da romantik hayatınızda canlılık ve heyecan getirebilir.

