Ne yaptın Masuaku. O nasıl gol öyle

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının 14. dakikasında Masuaku müthiş bir gol attı.
Siyah beyazlı takımın geliştirdiği atakta Ndiaye Weghorst'a faul yaptı.
Çaprazdan kazanılan atışta topun başına Masuaku geçti.
Herkes Masuaku'dan orta yapmasını beklerken, öyle bir şut çıkardı ki, top direğin dibinden filelerle buluştu.
Bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.
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