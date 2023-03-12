İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

‘Şu anda güzel sunucu İngilizcesini geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor. İşi bunu gerektiriyor ve bu bir profesyonellik meselesi. Ama şimdi, söylentiler ışığında, kendinize şunu sorun: dilsel zenginleşmenin arkasında belki de kalbin sınırlarını genişletme arzusu olabilir mi?'