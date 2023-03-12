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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir dönem Can Yaman ile sevgili olan Diletta'nın, şimdilerde eski Beşiktaşlı Karius ile birlikte olduğu biliniyor. İtalyan güzelinin paylaşımları büyük beğeni aldı.

Galeri Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:10
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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Eskiden Sky Sports İtalya'da Serie B programı sunan Diletta Leotta, şimdilerde DAZN'da Serie A programı yapıyor.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan ünlü spiker, yalnızca mesleğiyle değil, güzelliğiyle de sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

1991 yılında Sicilya'da dünyaya gelen Leotta, 18 yaşındayken Roma'ya taşınmış, 2009 yılında Miss İtaly güzellik yarışmasına katılmış.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Vücut hatlarıyla da ön plana çıkan ünlü spiker Yarışmada ilk seçmeleri bile geçememiş.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Leotta, şimdilerde İtalya'nın en çekici spikeri olarak tanınıyor.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Napoli ve Brescia maçında canlı yayın yaparken, taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı Diletta Leotta, görev başındayken yaşadığı ilginç olay nedeniyle, tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Beşiktaş'ın eski Alman kalecisi Loris Karius, bir süredir İtalyan TV sunucusu Diletta Leotta ile birlikte.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

İtalyan dergi sürpriz ilişkiyi okurlarına şu kelimelerle duyurmuştu.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

‘Birkaç haftadır Instagram'da birbirlerini takip ediyorlar ve öyle görünüyor ki, ikisi arasında şu anda duygusal ilişkilerinin yanında, dil eğitimi konusunda bir ilişki var.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

‘Şu anda güzel sunucu İngilizcesini geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor. İşi bunu gerektiriyor ve bu bir profesyonellik meselesi. Ama şimdi, söylentiler ışığında, kendinize şunu sorun: dilsel zenginleşmenin arkasında belki de kalbin sınırlarını genişletme arzusu olabilir mi?'

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Kariyerini İtalya’da sürdüren oyuncu Can Yaman, bir dönem spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamış, evliliğe giden ilişki aniden sonlanmıştı.

13/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Leotta, bu aşktan sonra gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmıştı.

14/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

İkiliden müjdeli haber geldi.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, ünlü oyuncu ile evlenme kararı almıştı.

16/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Çiftin aileleri tanışmış hatta Yaman tarafından tektaş yüzük bile takılmıştı.

17/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Yakın zaman içerisinde evlenecekleri konuşulan çift ani bir kararla ilişkilerini noktalamıştı.

18/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Can Yaman’dan ayrılan spor spikeri Diletta Leotta, gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmıştı.

19/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Şimdilerde İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ile ekim ayından beri birlikte olan Leotta, İtalyan basınının haberine göre bebek bekliyor.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

888 bin takipçili TikTok hesabından kombin gönderisi yayınlayan İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bir bebek beklediği öğrenildi.

21/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

Diletta Leotta'nın TikTok'ta yayınladığı kombiniyle verdiği yan pozunda, hamile olduğu sevenleri tarafından anlaşıldı.

22/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

23/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

24/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

25/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

26/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

27/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

28/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

29/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

30/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

31/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

32/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

33/33
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti

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