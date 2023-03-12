İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
Ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir dönem Can Yaman ile sevgili olan Diletta'nın, şimdilerde eski Beşiktaşlı Karius ile birlikte olduğu biliniyor. İtalyan güzelinin paylaşımları büyük beğeni aldı.
Eskiden Sky Sports İtalya'da Serie B programı sunan Diletta Leotta, şimdilerde DAZN'da Serie A programı yapıyor.
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Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan ünlü spiker, yalnızca mesleğiyle değil, güzelliğiyle de sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
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1991 yılında Sicilya'da dünyaya gelen Leotta, 18 yaşındayken Roma'ya taşınmış, 2009 yılında Miss İtaly güzellik yarışmasına katılmış.
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Vücut hatlarıyla da ön plana çıkan ünlü spiker Yarışmada ilk seçmeleri bile geçememiş.
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Leotta, şimdilerde İtalya'nın en çekici spikeri olarak tanınıyor.
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Napoli ve Brescia maçında canlı yayın yaparken, taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı Diletta Leotta, görev başındayken yaşadığı ilginç olay nedeniyle, tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.
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Beşiktaş'ın eski Alman kalecisi Loris Karius, bir süredir İtalyan TV sunucusu Diletta Leotta ile birlikte.
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İtalyan dergi sürpriz ilişkiyi okurlarına şu kelimelerle duyurmuştu.
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‘Birkaç haftadır Instagram'da birbirlerini takip ediyorlar ve öyle görünüyor ki, ikisi arasında şu anda duygusal ilişkilerinin yanında, dil eğitimi konusunda bir ilişki var.
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‘Şu anda güzel sunucu İngilizcesini geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor. İşi bunu gerektiriyor ve bu bir profesyonellik meselesi. Ama şimdi, söylentiler ışığında, kendinize şunu sorun: dilsel zenginleşmenin arkasında belki de kalbin sınırlarını genişletme arzusu olabilir mi?'
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Kariyerini İtalya’da sürdüren oyuncu Can Yaman, bir dönem spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamış, evliliğe giden ilişki aniden sonlanmıştı.
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Leotta, bu aşktan sonra gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmıştı.
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İkiliden müjdeli haber geldi.
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Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, ünlü oyuncu ile evlenme kararı almıştı.
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Çiftin aileleri tanışmış hatta Yaman tarafından tektaş yüzük bile takılmıştı.
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Yakın zaman içerisinde evlenecekleri konuşulan çift ani bir kararla ilişkilerini noktalamıştı.
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Can Yaman’dan ayrılan spor spikeri Diletta Leotta, gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmıştı.
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Şimdilerde İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ile ekim ayından beri birlikte olan Leotta, İtalyan basınının haberine göre bebek bekliyor.
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888 bin takipçili TikTok hesabından kombin gönderisi yayınlayan İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bir bebek beklediği öğrenildi.
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Diletta Leotta'nın TikTok'ta yayınladığı kombiniyle verdiği yan pozunda, hamile olduğu sevenleri tarafından anlaşıldı.