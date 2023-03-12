Oyuncu Seren Şirince'den şaşırtan karar. Evlenip ülkeyi terk etmişti

Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile nikah masasına oturmuştu. Seren Şirince düğünden sonra kariyerini bir kenara bırakarak İngiltere'ye yerleşmişti.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Tobias Sutters ile İngiltere’de dünyaevine giren ve ardından Amerika’ya yerleşen Şirince, eğitim merkezlerinde oyunculuk dersi aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor.Stella Adler Studio Of Acting, Actors Studio’da dersler alan oyuncu, İstanbul’a dönme kararı aldı. Yeniden setlere dönmeye hazırlanan Şirince'nin gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.