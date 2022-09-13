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Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına gelmek için küçük bir servet harcadı. Ünlü futbolcu özel jet kiraladı

Survivor'da ünlendikten sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir ünlü futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşıyor. Ünder hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ünder özel jete atlayıp sevgilisinin yanına geldi ve bu yolculuk için de bir hayli para harcadı.

Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:33
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:04
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Cengiz Ünder hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü futbolcu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu için gizlice İstanbul'a geldi.

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Yıldız futbolcu, 10 Eylül'deki maçtan sonra özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün de aşkıyla Sedef Adası'na gitti.

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Cengiz Ünder, sevgilisiyle hasret giderdikten sonra yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttu.

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Ünlü futbolcu, iddiaya göre Marsilya-İstanbul arasındaki gidiş ve dönüş özel jet yolculuğu için de 34 bin Euro yani yaklaşık 630 bin TL ödedi.

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