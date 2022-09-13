Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına gelmek için küçük bir servet harcadı. Ünlü futbolcu özel jet kiraladı
Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına gelmek için küçük bir servet harcadı. Ünlü futbolcu özel jet kiraladı
Survivor'da ünlendikten sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir ünlü futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşıyor. Ünder hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ünder özel jete atlayıp sevgilisinin yanına geldi ve bu yolculuk için de bir hayli para harcadı.
Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:33 Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:04