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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

Survivor güzeli Aleyna Kalaycıoğlu, YouTube'da yayınlanan 'Ben Hiç programına' konuk oldu. Komik anların yaşandığı programda oynanan "Ben hiç denize girmedim" oyununda Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı geldi.

Galeri Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:24
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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

Sıkı dosta olan Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte bir Youtube programına konuk oldu.

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

Programda oyun oynayan ikiliden Survivor Aleyna 'Ben hiç denize girmedim' kısmında ceza olan shotları içmek zorunda kaldı.

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

Aleyna Kalaycıoğlu bu kısımda bir Survivor itirafıyla şaşırttı.

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile aşkıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

'Ben yaptım onu Survivor'da, gece yakın arkadaşımla hadi bir çılgınlık yapıp girelim. Bir bikini altıyla 6 ay geçirdim doğal olarak girince çıkarıp yıkıyorsun. Bir de geceydi zaten.'

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor...

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

20/28
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

21/28
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

22/28
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

23/28
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

24/28
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

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