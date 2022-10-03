Aleyna Kalaycıoğlu’ndan ‘denize çıplak girme’ itirafı

Sıkı dosta olan Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte bir Youtube programına konuk oldu.
Programda oyun oynayan ikiliden Survivor Aleyna 'Ben hiç denize girmedim' kısmında ceza olan shotları içmek zorunda kaldı.
Aleyna Kalaycıoğlu bu kısımda bir Survivor itirafıyla şaşırttı.
Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile aşkıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi
'Ben yaptım onu Survivor'da, gece yakın arkadaşımla hadi bir çılgınlık yapıp girelim. Bir bikini altıyla 6 ay geçirdim doğal olarak girince çıkarıp yıkıyorsun. Bir de geceydi zaten.'
Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor...