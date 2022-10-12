Aleyna Kalaycıoğlu Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlattı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in geçtiğimiz ağustos ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

2. Sayfa programına konuk olan Kalaycıoğlu, milli futbolcuyla hem tanışma hikayesini hem de ayrılık nedenini anlattı:

"HER ŞEYDEN ÖNCE KARİYERİM ÖNEMLİ"

"Cengiz ile bir birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında. Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı... Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir."

"TOPÇU İLE İŞİM OLMAZ"

Tanışma hikayelerinden de bahseden Aleyna Kalaycıoğlu, 'büyük konuştum' dedi ve ekledi: "Biz Çeşme'de tanışmıştık. Ben şimdi DM'imi açsam en çok futbolcu bulurum. doğal olarak buna biraz irite oluyorum, yalan söylemeyeceğim. Böyle bir muhabbet olmuştu ben de bunun üstüne 'topçu ile işim olmaz' tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım."