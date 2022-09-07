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Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı

Haftalık mizah dergisi Uykusuz'dan çok konuşulacak 'Diyanet' kapağı geldi. İşte ayrıntılar...

Galeri Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:13
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:15
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"Fiyatları tayin eden Allah'tır', 'Evlenme şartıyla mahrem yerlerinize bakın' fetvalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet şimdi de 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir' fetvasıyla gündemde...

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Uykusuz dergisi, iktidarın 'Kur Korumalı Mevduat Hesabı' çalışmasına da gönderme yaparak Diyanet'in son fetvasını eleştirdi.

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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Diyanet'in 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir' fetvasını son sayısının kapağına taşıdı.

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Diyanet, “Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir” sorusuna “Zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir” yanıtını vermişti.

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Uykusuz dergisi, iktidarın 'Kur Korumalı Mevduat Hesabı' çalışmasına da gönderme yaparak Diyanet'in son fetvasını bu kapakla eleştirdi.

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GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
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