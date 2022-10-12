12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uykusuz'dan orantısız zeka kapağı. Ünlü dergi Sansür Yasası için tarihe geçecek bir kapakla çıktı

Uykusuz'dan orantısız zeka kapağı. Ünlü dergi Sansür Yasası için tarihe geçecek bir kapakla çıktı

Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına, kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen kanun teklifini taşıdı. 

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:18
Takip Et

Uykusuz'dan orantısız zeka kapağı. Ünlü dergi Sansür Yasası için tarihe geçecek bir kapakla çıktı

Uykusuz'dan orantısız zeka kapağı. Ünlü dergi Sansür Yasası için tarihe geçecek bir kapakla çıktı
+
Aa
-

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen ve kamuoyunda "sansür yasası" olarak adlandırılan kanun teklifini taşıdı.

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

Uykusuz’un kapağında bir grup polis Twitter’daki yorum, beğeni ve retweet butonlarını şafak operasyonuyla gözaltına alıyor. Butonların ‘kaygılı’ olduğu görülürken polisler “Tek tek uğraşmaya gerek yok, bu üçünü alalım tamam işte”, “Eğ kafayı eğ!”, “Sus lan” diyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sözün Özü
12.10.2022 09:59
'Padişahım çok yaşa' diyecek değiliz elbette.  
 
Reisim Atatürk
12.10.2022 09:32
İranlılara acıyor, üzülüyorduk. Yakında onlar bize acıyıp, üzülecek. Ama gerçek olan şu, bu ülke her geçen gün yaşanacak ülke olmaktan çıkıyor. Ben seçimlerin bile olacağından şüpheliyim.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
3
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
5
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
6
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
7
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Astana'ya gitti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Astana'ya gitti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Astana'ya gitti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
﻿Afyon Kocatepe Üniversitesi 37 personel alacak
﻿Afyon Kocatepe Üniversitesi 37 personel alacak
﻿Afyon Kocatepe Üniversitesi 37 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.