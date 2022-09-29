Diyanet’in ‘personel gideri’ Sayıştay raporunda: Günlük 34 milyon, aylık 1 milyar TL

Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait mali tabloları ve denetim bulgularını içeren raporlarını yayımladı. Mali tablolara göre Diyanet’in geçen yıl 11.4 milyar lira olan gideri bu yıl 13.1 milyar liraya çıktı.

Odatv’de yer alan habere göre; giderler arasında en büyük kalemi “personel giderleri” oluşturdu. SGK Prim ödemeleriyle birlikte geçen yıl 9.3 milyar lira olan personel giderleri bu yıl 12.4 milyar TL’ye çıktı. Bu rakamlarla birlikte Diyanet’in personel giderleri için günlük 34 milyon lira, aylık 1 milyar lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

Diyanet’in mali tablolarında daha önceki yıllara nazaran faiz gelirlerine yer verilmediği görüldü. Ancak geçen yıl 6 milyon lira olan “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kalemi bu yıl 36.9 milyon liraya çıktığı açıklandı.

İçeriği açıklanmayan “Diğer gelirler” kalemi de geçen yıl 46.8 milyon lira iken bu yıl aynı kalem 58 milyon liraya ulaştı.

Ayrıca raporlarda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 20 adet iç denetçi kadrosunun sadece 2 tanesi dolu olduğu da açıklanarak bu durumun denetim mekanizmasını çalışmasında aksaklıklar yaratacağı aktarıldı.