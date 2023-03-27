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YSK Başkanı Yener '14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 aday yarışacak'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona erdiğini; Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı tamamladığını bildirdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 21:48
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YSK Başkanı Yener: 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 aday yarışacak

YSK Başkanı Yener '14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 aday yarışacak'
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Yener, bu sonuca göre 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar verildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 100 bin imza sürecinin tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda açıklamada bulundu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayları için yapılan 11 başvurudan sadece Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin barajını aştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sadece 4 adayın tespitine karar verildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammet Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255,  Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için 1544, İrfan Uzun için 1263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478, Davut Turan için 122 olmak üzere toplamda 332 bin 156 seçmen teklifte bulunmuştur. Bu sürecin Türk Milletine ve Türk demokrasasine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantı sonucu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." 

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