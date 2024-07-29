0850 ile başlayan numara ile arıyorlar. Bu sözleri duyarsanız telefonu neden kapatmalısınız?

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemleriyle vatandaşları mağdur ediyor. Özellikle telefon dolandırıcılarının kullandıkları yöntemlerle çığır açtı.

Dolandırıcılar özellikle ünlü isimlerin görüntü ve seslerini yapay zeka yardımıyla klonlanarak vatandaşları dolandırıyor.

Konuyla ilgili sosyal medyada bir video yayınlayan vatandaşın söyledikleri herkesi şaşırttı.

BÜYÜK TEHLİKE

Vatandaş 0850’li numaradan arandığını ve “internet taahhüt sürenizin sonuna gelmişsiniz” şeklinde bir seslendirme yapıldığını ve telefonu kapatmayıp dinlediğini aktardı.

Devamında vatandaş videoda “Hepinize bu tarz telefonlar geliyor biliyorum. Bana da defalarca geldi. Biliyorsunuz Ben dolandırıcıları kaşımayı seviyorum. O konuda da telefonu sonuna kadar dinledim” dedi.

SAKIN EVET DEMEYİN

Şaşırtıcı bir şey olduğunu belirten vatandaş “Bir operatör bağlandı telefona bir tane bayan bağlan bana sorular soruyor mesela diyor ki “Sesimi net alabiliyor musunuz?” bu soruya evet cevabı vermeyin. Ben bile bile Evet cevabı verdim. Ne olacağını merak ettiğim için..” ifadelerini kullandı.

Olanları anlatmaya devam eden vatandaş “Tuşlama yapmanızı istiyor tuşlama da asla yapmayın. Evet cevabını verdikten sonra bu bayram arifesinden birkaç gün önce oluyordu. Bugün resmi tatil olmasına rağmen beni sabahleyin bir avukat aradı. Beni bir konuda borçlandırmışlar Güya sözüm ona sesli kayıtta benim onay verdiğim yani evet dediğim görünüyor. Sesli kaydı da bana dinlettiler ben konuyu bilmesem. Gerçekten çok şaşırdım yerdim” diye anlattı.

“ÇOK TEHLİKELİ”

Yapay zekanın çok tehlikeli olduğunu belirten vatandaş “Yapay zeka çok tehlikeli arkadaşlar. Yani bu yapay zekayla sizi alıyorlar sesinizi alıyorlar istediği gibi montajlıyorlar sonra da sizi korkutmak için ürkütmek için bu ses kaydını size dinletiyorlar. Aslında bana sorduğu soru gayet basitti. Dedi ki “Sesimi alabiliyor musunuz?” Ben de “evet” dedim. Farkındasınız değil mi tehlikenin.” Şeklinde vatandaşları uyardı.

DEVLET YETKİLİLERİNİ BİLE TAKLİT EDEBİLİYORLAR

Öte yandan dolandırıcılar yapay zeka ve yüksek teknoloji kullanılarak devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin seslerini ve görüntülerinin taklit edebiliyor.

Gerçek dışı içerikler oluşturularak vatandaşlar mağdur ediliyor.