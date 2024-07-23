Sakın bu linke tıklamayın. Kart aidatı iadesi almak isterken dolandırıcıların tuzağına düşebilirsiniz

Sosyal medyada bir süredir kart aidatların iadesi ile ilgili paylaşımlar yapılıyordu. Yapılan paylaşımlarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin adı kullanılarak kart aidatı iadesi yapılacağı iddiaları yer aldı.

Söz konusu paylaşımların dolandırıcıların oyunu olduğu ortaya çıktı. İnternet dolandırıcılarının linki tıklayan vatandaşların e-devlet bilgilerini ele geçirdiği öğrenildi.

Söz konusu paylaşımlarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu paylaşımların dolandırıcıların oyunu olduğunun altı çizildi. Açıklamada “Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz” ifadeleri yer aldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yaptığı açıklama şöyle: