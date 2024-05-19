1 bardak su 1 lira oldu

Düzenleme: Serkan Talan
1 bardak su 1 lira oldu
Enflasyonun engellenemeyişi ve bütçedeki açığı kapatmak için her kalemden alınan vergiler ile beraber A’dan Z’ye her ürüne zam üstüne zam yağıyor. Evimize sipariş ettiğimiz damacanadan aldığımız bir bardak suyun maliyeti 1 liraya kadar çıktı.

Büyükşehirlerde hemen hemen her ev içme suyunu damacanalardan karşılıyor. Yıllardır yanlış bir şekilde yürütülen ekonomi politikaları ile beraber piyasadaki her ürüne gıda dahil olmak üzere fahiş zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor.

Evlerimize sipariş ettiğimiz 19 litrelik damacanaların fiyatı 90-100 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Sadece 6 önce sipariş edilen damacanaların fiyatı ile bugün sipariş edilen damacanalardaki zam oranı yüzde 20-30 arasında değişiyor.

1 damacanadan yaklaşık olarak 90-100 bardak kadar su çıkıyor. Damacanadan alınan bir bardak su fiyat oranlamasına bakıldığında yaklaşık olarak 1 lira maliyete denk geliyor.

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İSTANBUL’DA SUYA ZAM

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe suya yüzde 36 oranında zam yapılmıştı.

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. Kademe su kullanımına yapılan yüzde 36’lık zammın ardından fiyatı, 23.72 TL’den 32.28 TL’ye yükseldi.

İBB meclisinde alınan karar doğrultusunda suya yapılan zam ve zam oranının yüzde 36 gibi yüksek bir rakam olması İstanbulluların tepkisini çekti. Birçok vatandaş sosyal medya hesabından suya yapılan zamma eleştirilerini sıraladı.

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GEÇEN SENEYE KIYASLA YÜZDE 100’E VARAN ZAM

İnternet üzerinden su siparişi veren kullanıcılar, geçen sene ile bu sene arasındaki siparişlerini paylaşarak duruma isyan etti. 6 Haziran 2023 tarihinde 19 litrelik damacana suya 55 lira ödeyen vatandaş, bu sene aynı markadan 19 litrelik su siparişi vermek için 95 lira para ödüyor.

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