Mehmet Şimşek talimat verdi 300 tanesi kapatılacak

Kaynak: AA
Mehmet Şimşek talimat verdi 300 tanesi kapatılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirleri kapsamında verdiği talimatı açıkladı. Şimşek’in talimatı ile bakanlığa bağlı 300 Mal Müdürlüğü aşamalı olarak kapatılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı tasarruf genelgesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Genelge ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mal Müdürlüklerinde yeniden yapılanma olacağını belirten Şimşek, aşamalı olarak 300 Mal Müdürlüğünün kapatılacağını söyledi.

Bakanlığının taşra teşkilatlardan birisi olan Mal Müdürlüklerinin, muhasebe ve diğer saymanlık hizmetleri sunduğunu anımsatan Şimşek, "Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle birlikte Bakanlığıma bağlı Mal Müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 Mal Müdürlüğünün kapatılması sağlanacak. Mal Müdürlüklerinin yaptığı görevler, bundan böyle hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş başka bir Mal Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek." diye konuştu.

Bakan Şimşek, Bakanlığının taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılması kapsamında yapılacak bu değişiklikle kamuda kaynak kullanımında etkinlik sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile personel ve iş gücü yönetimi gibi hedeflere ulaşılmasının amaçlandığını ifade etti.

"GEREKSİZ HARCAMALAR ÖNLENECEK"

Atılan adımla, taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli bir tasarruf sağlanacağına işaret eden Şimşek, "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir." değerlendirmesini yaptı.

Son Haberler
Otomobil alev alev yandı Yerel Haberler
Otomobil alev alev yandı
Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var Yaşam
Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var
Serdar Görel Atatürk tüccarlığı yapmaya devam ediyor Gündem
Serdar Görel Atatürk tüccarlığı yapmaya devam ediyor
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı Dünya
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı
Bursaspor'da utandıran görüntü Spor
Bursaspor'da utandıran görüntü
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi Yerel Haberler
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi Bilim
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi