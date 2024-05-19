200 TL piyasaya sürüldüğünde 132 dolar ediyordu. Şimdi ise tek hanelerde

Düzenleme: Kaynak: Euronews
200 TL piyasaya sürüldüğünde 132 dolar ediyordu. Şimdi ise tek hanelerde
Tedavüle girdiği tarihte 200 TL'lik banknot 132 dolar ederken şimdi ise 6 dolara kadar geriledi. Piyasada bol miktarda bulunan 5 TL'lik 10 TL'lik banknotlarla ise satın alınacak bir şey bulunamıyor.

Günümüze baktığımızda ise hızla eriyen 200 TL, sadece 6 dolar 21 sente denk geliyor. 19 Mayıs 2024 itibari ile 132 dolar 4 bin 250 lira ediyor.

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Ekonomistler ise yeni banknotların hızla çıkarılmasını öneriyor.

200 TL kullanıma girdiği 1 Ocak 2009 tarihinde 132 dolara denk geliyordu.

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Enflasyonun giderek artması ve Türk lirasının dolar karşısında hızla değer kaybetmesi ise yıllar içinde acıklı bir öykü halini aldı. Yeni banknotların basılması ise kaçınılmaz oldu.

Peki, Türkiye'nin en büyük parası 200 TL dolar karşısında nasıl bir gelişimi izledi?

2010 yılının Ekim ayında da 200 TL 141 dolar ediyordu. Türk lirası az da olsa değer kazanmıştı. Bu rakam 200 TL'nin dolar karşısında aldığı en yüksek rakam olarak tarih sayfalarında yer aldı.

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2013 yılının Eylül ayına gelindiğinde ise Türk lirası rekor düzeyde değer kaybetti. 200 TL'nin dolar karşısındaki değeri ilk kez 100 doların altına düşerek 99 dolara geriledi.

Merkez Bankası aylık kur ortalamasına göre 200 TL Ocak 2009’da 126 dolar ediyordu. Bu miktar Ekim 2010’da 141 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

200 liranın karşılığı ilk kez Eylül 2013’te 100 doların altına düşerek 99 dolar gerçekleşti.

2016 yılına gelindiğinde ise 200 TL değeri 70 dolara kadar gerilemişti.

Ağustos 2018'de ise tabiri yerinde ise Türk lirası dibi gördü. 200 TL sadece 35 dolar ediyordu.

Yeni ekonomi döneminde ise 200 TL 10 doların altına indi.

31 Mart seçimlerinin ardından 200 TL 6.5 dolara geriledi.

500 TL, 1.000 TL, 5000 TL'LİK BONKNOTLAR BASILMALI

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada 500 ve 1.000 TL.lik banknotlar basılmasının yeterli olmayacağını 5.000 TL'lik banknotun basılması gerektiğini savunmuştu.

Merkez Bankası Eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise seçimlerin hemen ardından 500 TL'lik banknotların piyasaya sürüleceğini dile getirmişti.

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